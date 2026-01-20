Zema celebra "tempo tão longo" sem tragédias ambientais em Minas Gerais

Durante a cerimônia de posse do novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Lyssandro Norton Siqueira, o governador Romeu Zema (Novo) celebrou o fato de Minas Gerais estar a um “tempo tão longo” sem tragédias ambientais depois do rompimento da barragem de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O desastre da barragem da mineradora Vale completa 7 anos no próximo domingo (25/5) e se deu antes de Zema completar o primeiro mês como governador de Minas, em 25 de janeiro de 2019.

“É bom refletirmos que fizemos aquilo que era necessário. Há muito tempo que Minas não fica um tempo tão longo, 7 anos, sem enfrentar uma tragédia ambiental. Tenho certeza que vamos continuar batendo esses recordes ao longo do tempo. Aquilo que era necessário, o que estava ao nosso alcance, fazemos (sic) para que isso não se repita”, discursou o governador.

Apesar de não ser um colapso súbito, o avanço na mineração na Serra do Curral nos últimos anos é apontado por ambientalistas como desastre ambiental institucionalizado. As atividades minerárias na área encontraram maior liberdade após o licenciamento ambiental de 2022, sob o governo Zema, além de outras decisões e declarações a favor da flexibilização.

Tragédias de Brumadinho e Mariana

Maior acidente de trabalho da história do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho deixou 272 mortos e aconteceu apenas três anos depois do rompimento da barragem do “Fundão”, da mineradora Samarco, em Mariana, considerado o maior desastre ambiental do país.

O novo secretário de Meio Ambiente, Lyssandro Siqueira, inclusive, integrou a equipe que representou o estado na mediação dos acordos que garantiram R$ 37,6 bilhões para Brumadinho e R$ 132 bilhões para Mariana.

Em entrevista após a posse, ele prometeu “avanço nas políticas de saneamento” e fiscalizar “rigorosamente” as ações reparatórias das tragédias de Brumadinho e Mariana, além de executar as medidas compensatórias fixadas nos acordos de repactuação.

