Juiz é resgatado após sequestro em área nobre de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo libertou, na manhã desta terça-feira (20/1), um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), que havia sido sequestrado no domingo (18/1). A ação resultou na prisão de cinco suspeitos envolvidos no crime.

O magistrado foi abordado enquanto estava em uma área nobre da capital paulista e levado a um cativeiro localizado na região entre São Paulo e Osasco. A localização da vítima foi possível após a polícia ser alertada pelo companheiro do juiz, que recebeu uma ligação na qual a vítima utilizou uma palavra-chave previamente combinada para indicar que estava sob sequestro.

Com base nas informações repassadas, equipes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), iniciaram a operação de resgate. O juiz foi encontrado em segurança e os suspeitos detidos no local.

Os presos foram encaminhados à sede da Delegacia Antissequestro, que funciona no prédio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital, onde permanecem à disposição da Justiça.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a libertação do magistrado integra um conjunto de operações recentes da pasta.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

A Polícia Civil, por meio da Divisão Antissequestro do DOPE prendeu cinco pessoas envolvidas no sequestro de um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) do Estado, ocorrido no último domingo (18). Na manhã desta terça-feira (20), os policiais da Divisão localizaram o cativeiro onde a vítima estava e o libertaram.