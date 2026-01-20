O que se sabe sobre o desaparecimento das crianças no Maranhão

As buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, seguem sem uma resposta definitiva no interior do Maranhão. As crianças desapareceram no dia 4 de janeiro, no povoado São Sebastião dos Pretos, território quilombola localizado no município de Bacabal, e o caso já entra na terceira semana de investigações e operações contínuas.

Segundo as informações divulgadas até agora, Ágatha e Allan saíram de casa para brincar em uma área de mata próxima à comunidade e não retornaram. Desde então, equipes de segurança passaram a atuar na região com buscas terrestres, uso de cães farejadores, drones e apoio aéreo, ampliando gradualmente o perímetro de varredura.

Nos primeiros dias, as equipes concentraram os esforços na área de mata onde as crianças foram vistas pela última vez. Em duas varreduras realizadas no local, os cães localizaram vestígios que indicaram um deslocamento em direção ao rio Mearim. A partir desse ponto, as investigações entraram em uma nova etapa, com foco nas buscas aquáticas e subaquáticas.

Com o avanço das operações, foi solicitado apoio da Marinha do Brasil, que passou a atuar no rio Mearim com o uso de equipamentos específicos para águas turvas. Entre eles está o side scan sonar, tecnologia que emite ondas sonoras capazes de identificar objetos ou possíveis vestígios submersos. Ao todo, 11 militares participam dessa fase, utilizando embarcações do tipo voadeira e motos aquáticas para ampliar a área de inspeção.

O rio Mearim é um dos principais cursos d’água do estado, com cerca de 930 quilômetros de extensão, passando por diversos municípios maranhenses até desaguar na baía de São Marcos. As características do rio, como a extensão e a baixa visibilidade da água, tornam o trabalho mais complexo.

Durante as buscas, outro episódio marcou a cronologia do caso. No dia 7 de janeiro, Wanderson Kauã, de 8 anos, primo de Ágatha e Allan, foi encontrado. Ele permanece internado e, segundo informações da prefeitura de Bacabal, deve receber alta nos próximos dias. Uma força-tarefa formada por equipes de segurança, assistência social e representantes do governo municipal atua na preparação para o retorno da criança à comunidade, incluindo a busca por um novo local de acolhimento e orientações à população para evitar situações que possam causar novos abalos emocionais.

De acordo com o prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB), a intensificação das buscas no rio ocorreu após os indícios levantados na mata. Ele explicou que, diante dos vestígios encontrados pelos cães, foi definido o reforço das ações nas águas como prioridade nesta etapa da investigação.

As buscas por Ágatha Isabelly e Allan Michael continuam nos próximos dias, sem prazo definido para o encerramento, enquanto familiares e moradores da região aguardam por respostas.