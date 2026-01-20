Justiça reabre inquérito sobre a morte do influenciador PC Siqueira

Caso voltou à delegacia de origem, com prazo de 60 dias para novas diligências e reconstituição marcada - (crédito: Reprodução Instagram)

A Justiça de São Paulo reabriu a apuração sobre a morte do influenciador digital PC Siqueira. A medida foi tomada após o Ministério Público questionar o resultado do inquérito, apontando falhas e divergências técnicas na investigação conduzida pela Polícia Civil.

No despacho, o juiz determinou que o procedimento retorne à delegacia responsável pelo caso e estabeleceu um prazo de 60 dias para a finalização das novas diligências. Segundo a decisão, a condução das investigações é atribuição exclusiva da Polícia Civil, cabendo ao Judiciário apenas o acompanhamento formal do processo, sem interferência direta, como forma de assegurar a imparcialidade.

O documento judicial também esclarece o papel da família neste momento. Os advogados podem acompanhar o andamento do inquérito, mas não atuam como assistentes da acusação, já que não há ação penal em curso. Com a retomada das apurações, foi agendada uma reconstituição para esta terça-feira (20/1) no apartamento onde o influenciador foi encontrado morto, na zona sul da capital paulista.

Procurado pelo Correio para mais informações, o MPSP declarou que o caso segue sob segredo de justiça. A Secretaria de Segurança Pública de SP afirmou que o “11º Distrito Policial (Santo Amaro), em cumprimento à cota ministerial, realiza novas diligências referente ao caso. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.”

PC Siqueira foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023, quando tinha 37 anos. De acordo com laudos do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. Apesar disso, a conlusão do inquérito, concluído em outubro de 2025, passou a ser contestada pelo Ministério Público e pela família.

Nascido em Guarulhos em 18 de abril de 1986, Paulo Cezar Goulart Siqueira iniciou sua trajetória profissional como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos ainda na adolescência. Na infância, relatou ter sofrido bullying em razão do estrabismo, o que, segundo ele, levou à alfabetização em casa.

A projeção nacional veio a partir de 2010, com a criação do canal “Maspoxavida” no YouTube. Com vídeos de humor e comentários sobre temas variados, PC Siqueira acumulou mais de dois milhões de seguidores e cerca de 16 milhões de visualizações. Em 2020, ele foi alvo de uma investigação por acusação de pedofilia, mas a apuração policial não encontrou provas do crime. Na ocasião, seus dispositivos eletrônicos foram apreendidos para perícia.