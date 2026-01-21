Turista dos EUA é morto a tiros durante tentativa de assalto; veja

Câmeras de segurança registraram a abordagem e a luta corporal entre assaltantes e vítimas - (crédito: Reprodução)

Um turista norte-americano foi morto a tiros após reagir a uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira (19/1), na Avenida Dom João VI, em Salvador. A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos. Até o momento, ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança de um condomínio na região registraram toda a ação. No vídeo, Abissa aparece saindo de moto após deixar uma padaria, quando é abordado por dois homens em outra motocicleta.

Ainda segundo as imagens, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos ao reagir à abordagem. Durante o confronto, Abissa foi jogado no chão e atingido por três disparos no tórax. Em seguida, os suspeitos fugiram do local sem levar o veículo do homem.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pela região. Ao chegarem, os policiais encontraram o turista gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem morreu no local.

Com a vítima, os policiais encontraram documentos emitidos pelo estado de Iowa, nos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Militar, Abissa também era natural de Gana. Uma mochila pertencente ao turista foi encontrada no local contendo cartões de crédito, cédulas de real, dólar americano e cedi ganês, moeda oficial de Gana.

Ainda não há informações oficiais se Abissa Kobenan Nkettia estava em viagem turística na capital baiana ou se residia em Salvador. As investigações seguem para identificar e localizar os autores do crime.

A ocorrência foi registrada como homicídio, e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).