Após dois dias fora do ar, emissão de passaportes na PF é normalizada

Na manhã desta quarta-feira (21/1), o sistema de emissão de passaportes da Polícia Federal apresentou instabilidade pelo segundo dia consecutivo. - (crédito: Divulgação/MJSP)

Pelo segundo dia consecutivo, o sistema de emissão de passaportes da Polícia Federal apresentou instabilidade e impactou o atendimento ao publico. Apesar de já ter sido solucionada segundo a PF, a falha gerou reclamações de cidadãos que tinham agendamento para retirada do documento na manhã desta quarta-feira (21/1) e encontraram o serviço temporariamente indisponível.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas redes sociais, internautas relataram frustração com a repetição do problema. "Segundo dia que eu vou na PF e está sem sistema, só queria retirar meu passaporte", escreveu uma usuária em publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Infelizmente a @policiafederal depender de um sistema pífio, que está sem funcionar desde ontem para renovar ou realizar novos passaportes é uma sacanagem com o Brasileiro. Mas é isso, enquanto existirem políticos de merda no Brasil, o país nunca vai pra frente", desabafou outra usuária do X.

@policiafederal em mais um dia sem sistema para emissão de passaporte. Várias pessoas, que se deslocaram de outras cidades do interior, inclusive, aguardando sem perspectiva de solução. — Flávia Pierangeli (@flapierangeli) January 21, 2026

segundo dia que eu vou na PF e ta sem sistema, só queria retirar meu passaporte ???? — limão ???? (@limmxzz) January 21, 2026

fui retirar meu passaporte e estava sem sistema ???? até a pf me faz de trouxa — lu (@lpromwte) January 20, 2026

Infelizmente a @policiafederal depender de um sistema pífio, que está sem funcionar desde ontem para renovar ou realizar novos passaportes é uma sacanagem com o Brasileiro. Mas é isso, enquanto existirem políticos de merda no Brasil, o país nunca vai pra frente — Tio Rod ???? (@FurtadoR_) January 21, 2026

Procurada pelo Correio, a Polícia Federal informou, por meio de nota, que o sistema enfrentou apenas uma instabilidade pontual e que a situação já foi resolvida. “O sistema passou por uma breve instabilidade, mas já está normalizado”, informou o órgão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Federal não detalhou as causas da instabilidade nem informou as regiões afetadas ou se haverá medidas para evitar novas interrupções. O órgão orienta que cidadãos com atendimento agendado acompanhem os canais oficiais para atualizações sobre o funcionamento dos serviços.