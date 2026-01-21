Norte-americano é morto durante tentativa de assalto em Salvador

Homem é morto a tiros nesta terça-feira (20/1), em tentativa de assalto em Salvador, Bahia - (crédito: Reprodução/Câmeras de Segurança)

Um homem de 57 anos, natural dos Estados Unidos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (20/1) no bairro de Brotas, em Salvador (BA). O crime é investigado pela Polícia Civil como uma tentativa de latrocínio. A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos. Ele era natural do estado de Lowa, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe se Abissa passava férias em Salvador ou se morava na cidade. Até o momento, ninguém foi preso.

O homem foi alvejado por disparos de arma de fogo após reagir à ação dos criminosos, que tentaram roubar sua motocicleta no momento em que ele deixava uma padaria do bairro. Câmeras de segurança de um condomínio registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver que a vítima estava de moto e foi abordado por dois suspeitos que estavam em outra moto. Vítima e suspeitos entraram em luta corporal.

Durante o confronto, Nkettia foi derrubado ao chão e atingido por vários tiros. Pessoas que presenciaram o crime acionaram o serviço de emergência. Mesmo assim, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As informações são do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) Salvador.

O DHPP afirmou que "foram expedidas as guias para perícia e remoção, e diligências seguem em andamento para identificar a autoria do crime". Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro informou que está ciente do caso, que acompanha as investigações das autoridades locais sobre o ocorrido e está disponível para fornecer toda assistência consular necessária.