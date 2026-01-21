Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Acompanhe o sorteio das loterias desta quarta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (21/1), seis loterias: os concursos 6933 da Quina; o 2915 da Dupla Sena; o 3593 da Lotofácil; o 322 da +Milionária; o 2878 da Lotomania e o 801 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,9 milhão, teve os seguintes números sorteados: 51-55-62-64-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-06-07-08-09-10-12-15-18-19-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4,4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-05-14-17-30-33-41-42-49-55-62-65-68-77-79-81-84-90-93-95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 18 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-04-14-18-40-46. Os trevos sorteados foram: 3-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03-08-14-18-36-49 no primeiro sorteio; 10-16-33-42-45-46 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 9,7 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1,1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 7

Coluna 3: 4

Coluna 4: 3

Coluna 5: 9

Coluna 6: 2

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

