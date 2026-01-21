"A ciência pode ajudar no enfrentamento do feminicídio", diz Luciana Santos

"Quando a mulher confia na rede de proteção, ela consegue sair do ciclo de violência", diz ministra em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Sibele Negromonte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, afirmou nesta quarta-feira (21/1) que a área científica pode auxiliar na contenção na violência contra a mulher no Brasil. De acordo com ela, a prevenção aos abusos em si tende a ser mais complicada, por representar maior subjetividade cultural, mas a parcela objetiva, que se entende como a segurança pública e de rede de apoio, tem potencial de melhora com a tecnologia.

Segundo a ministra, a ciência pode ajudar tanto no estímulo quanto na inteligência. "Segurança pública exige inteligência, equipamentos e tecnologia para fortalecer a rede de proteção à mulher. A tecnologia tem papel decisivo na proteção e na prevenção. A prevenção é mais difícil, porque envolve aspectos culturais profundos da cultura machista. Mas, do ponto de vista da rede de proteção, é fundamental que as mulheres acreditem nela. Quando a mulher confia na rede de proteção, ela consegue sair do ciclo de violência”, disse em entrevista para as jornalistas Denise Rothenburg e Sibele Negromonte, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

A ministra será uma das convidadas do CB.Debate Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos, que será promovido pelo Correio em 27 de janeiro, com a participação de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes da academia e da sociedade civil. No encontro, será discutido o aumento de casos de violência contra a mulher e a busca de soluções para pôr fim a essa tragédia que atinge o DF e o país.

Estão confirmadas no evento, também, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira; bem como a ministra-substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Santana Araújo; a senadora Leila do Vôlei; e a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro