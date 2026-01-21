SC: homem morre ao ser esmagado por peças de mármore de uma tonelada

O músico e administrador de marmoraria Jean Freitas, morto aos 38 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @jeanfreitas)

Um homem de 38 anos morreu, na última segunda-feira (19/1), após ser atingido e esmagado por peças de mármore cujo peso somado ultrapassava uma tonelada. O episódio aconteceu em Tubarão, município localizado no sul do estado de Santa Catarina.

Em contato com o Correio, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que foi acionado para uma ocorrência de acidente de trabalho. No local, a vítima, identificada como Jean Freitas, foi encontrado prensado sob as peças de mármore.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Jean trabalhava na marmoraria, onde era administrador do estabelecimento. A corporação ressalta que, conforme relatos no local, ele fazia a movimentação de uma pedra que estava em um mostruário, com o objetivo de mostrá-la a um cliente. Porém, todas as outras peças se desprenderam e caíram sobre o funcionário.

A vítima teve o óbito constatado na rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, no bairro Humaitá. Um macaco mecânico foi usado para suspender as peças e iniciar o socorro. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória antes de morrer. Em seguida, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O caso ficará sob a responsabilidade da Polícia Militar.

A Polícia Civil ainda informou que, por se tratar de uma morte "aparentemente acidental", não instaurará inquérito policial. No entanto, afirma ainda aguardar um laudo pericial para constatar a causa exata da morte.

Segundo informações do portal UOL, o enterro do funcionário, que também era músico, aconteceu na terça-feira (22/1), na Capela Saudade, também em Tubarão. Além de casado, Jean era pai de um menino de um ano de idade. Dono de uma empresa de locação de equipamentos musicais, fazia shows em eventos particulares pelo estado, além de tocar em estabelecimentos.