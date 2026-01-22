Cofen regulamenta prescrição de medicamentos por enfermeiros

A norma, que já está em vigor, ainda permite o uso de prontuários e receitas totalmente digitais, desde que tenham assinatura eletrônica segura - (crédito: Christine Sandu/Unsplash)

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou, nesta quinta-feira (22/1), uma Resolução que define as regras nacionais para a prescrição de medicamentos por enfermeiros em todo o Brasil.

De acordo com a resolução, a prescrição deve ser feita durante a consulta de enfermagem e seguir protocolos e rotinas aprovados pelo serviço de saúde ou por programas públicos. O texto também esclarece que a legislação brasileira não considera a prescrição de medicamentos como atividade exclusiva de médicos.

A regra vale para qualquer serviço de saúde, público ou privado, voltado à promoção, prevenção, tratamento ou reabilitação. As receitas precisam conter:

Identificação do protocolo utilizado e o ano de publicação;

Nome e CNPJ da instituição de saúde;

Nome do enfermeiro, número do Coren e assinatura;

Identificação do paciente (nome e CPF ou data de nascimento);

Nome genérico do medicamento, forma de uso e dosagem.

A resolução apresenta uma lista de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros, servindo como referência para os protocolos locais. Estados e municípios podem ampliar essa lista, desde que as mudanças sejam incluídas oficialmente nos protocolos de saúde. Entre eles estão:

Medicamentos para a saúde da mulher e o pré-natal, como ácido fólico e tratamentos para infecções;

Remédios para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão;

Tratamentos para infecções, como ISTs, tuberculose, hanseníase e dengue;

Medicamentos e suplementos usados na saúde da criança.

A norma, que já está em vigor, ainda permite o uso de prontuários e receitas totalmente digitais, desde que tenham assinatura eletrônica segura. Caso ocorram reações adversas aos medicamentos, a notificação aos órgãos de vigilância é obrigatória.

