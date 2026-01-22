Fim do roaming no Mercosul já está em vigor para brasileiros; entenda

O governo federal anunciou, na última quarta-feira (22/1), o fim do roaming no Mercosul, serviço de telefonia móvel necessário para usar o aparelho celular fora da área de cobertura da operadora, em outro estado ou país, por exemplo, para acessar a internet, fazer ligações ou mesmo enviar um SMS.

A novidade já está valendo, o que significa que viajando para países que integram o Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, os brasileiros não devem mais precisar de um chip novo ou de um pacote especial para conseguir se comunicar.

Sendo assim, planos de internet brasileiros agora funcionam normalmente nesses países, além disso ligações e SMS não têm taxas internacionais. A medida busca não só integrar digitalmente o Mercosul, mas também garantir que turistas tenham um pouco mais de recursos financeiros para conhecer países novos.

No sábado (17/1), o mundo virou os olhos para Assunção, no Paraguai, onde acontecia a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. A expectativa agora é que o projeto possa, em breve, se estender também para países da Europa.

