Chuvas e temperaturas amenas continuam no DF nesta quinta

O Distrito Federal amanheceu nesta quinta-feira (22/1), com chuva, alta umidade e céu encoberto, cenário que deve persistir ao longo do dia e também durante os próximos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada foi de 18,1°C, enquanto a máxima prevista não deve passar de 24°C. A amplitude térmica reduzida é reflexo direto das chuvas e da ausência de radiação solar ao longo do dia.

A umidade relativa do ar segue elevada, alcançando 100% em áreas como o Paranoá e cerca de 95% no Plano Piloto durante a manhã. Essa combinação de solo encharcado, ar úmido e céu fechado contribui para uma sensação térmica mais baixa, mesmo sem a atuação de ventos fortes. As rajadas registradas permanecem abaixo dos 20 km/h, sem influência significativa na sensação térmica.

Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, a presença constante de nebulosidade e precipitações tem sido determinante para conter a elevação das temperaturas e aumentar a sensação de frio na capital. “A principal causa é a chuva e a nebulosidade, que impedem a incidência solar e não permitem o aquecimento ao longo do dia”, explicou o especialista.

A previsão indica que as condições de tempo fechado e chuvoso devem continuar durante a sexta-feira (23/1) e ao longo do fim de semana. A melhora no tempo é esperada somente, a partir da próxima semana, quando o céu deve ficar mais aberto e as temperaturas começam a subir gradualmente.