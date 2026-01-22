InícioBrasil
Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa

Segundo a Anvisa, o lote apresentou um erro no processo de embalagem. No lugar do chocolate branco tradicional do Laka, foi acondicionado um chocolate na versão com biscoito, mantendo, porém, o rótulo original do produto

A Anvisa orienta que consumidores que tenham adquirido o lote afetado não consumam o chocolate e entrem em contato com a empresa para obter mais informações - (crédito: Reprodução)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote CC28525493 do chocolate Laka, fabricado pela Mondelez. Segundo a decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22/1), a medida foi adotada após a própria Mondelez comunicar voluntariamente o problema e pedir o recolhimento do produto.

De acordo com a Anvisa, o lote apresentou um erro no processo de embalagem. No lugar do chocolate branco tradicional do Laka, foi acondicionado um biscoito, mantendo, porém, o rótulo original do produto.

A decisão ressalta que o equívoco torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo, bem como resulta na ausência da declaração obrigatória da presença de glúten, em desacordo com as exigências legais de rotulagem e com impacto direto na segurança do consumidor.

A medida foi adotada após a própria Mondelez comunicar voluntariamente o problema e pedir o recolhimento do produto. A Anvisa orienta que consumidores que tenham adquirido o lote afetado não consumam o chocolate e entrem em contato com a empresa para obter mais informações.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 22/01/2026 11:20 / atualizado em 22/01/2026 11:21
