Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote CC28525493 do chocolate Laka, fabricado pela Mondelez. Segundo a decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22/1), a medida foi adotada após a própria Mondelez comunicar voluntariamente o problema e pedir o recolhimento do produto.

De acordo com a Anvisa, o lote apresentou um erro no processo de embalagem. No lugar do chocolate branco tradicional do Laka, foi acondicionado um biscoito, mantendo, porém, o rótulo original do produto.

A decisão ressalta que o equívoco torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo, bem como resulta na ausência da declaração obrigatória da presença de glúten, em desacordo com as exigências legais de rotulagem e com impacto direto na segurança do consumidor.

