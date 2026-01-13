Após alerta da Anvisa, DF confirma casos de contaminação por fórmula infantil

Seis dias depois da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibir a venda e a distribuição de alguns lotes de fórmulas infantis da empresa Nestlé, a Secretaria de Saúde do DF confirmou, nesta terça-feira (13/1), a contaminação de dois pacientes da capital devido à ingestão.

A medida de caráter preventivo foi anunciada pela Anvisa na quarta-feira passada (7/1) por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. Os lotes das fórmulas proibidas são das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino.

Segundo a Anvisa, o consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

Os dois bebês contaminados no DF têm cerca de um 1 ano, informou a SES-DF. Eles apresentaram vômitos persistentes e diarreia. Após a identificação dos lotes consumidos, as famílias suspenderam o consumo dos produtos, e os pacientes evoluíram bem.

A pasta informou, ainda, que todas as drogarias, estabelecimentos de saúde e pontos de comercialização do produto no DF já foram devidamente informados pela Vigilância Sanitária sobre a situação. Caso seja constatada a venda do item recolhido, o estabelecimento também será responsabilizado, conforme a legislação sanitária vigente.

A diretora da Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé, explica que os pacientes consumiram produtos comprados antes do recolhimento e alerta que todas as famílias precisam estar atentas aos produtos em casa. “Os pais devem conferir se possuem o produto dos lotes contaminados. A lista está disponível no site da empresa, que oferece o suporte e oferece até um novo produto ao consumidor.”

Na última semana, a Gerência de Nutrição da Secretaria de Saúde verificou que os produtos distribuídos aos pacientes da SES-DF para uso em domicílio não estão no rol dos lotes identificados.

