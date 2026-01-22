Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Confira o resultado das loterias desta quinta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (22/1), cinco loterias: os concursos 2963 da Mega-Sena; o 3594 da Lotofácil; o 6934 da Quina; o 2346 da Timemania e o 1166 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 54,3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-20-34-44-53-57.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-07-08-09-11-14-15-18-20-21-23-24.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05-15-25-40-67.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3,4 milhões apresentou o seguinte resultado: 05-34-43-50-60-69-76. O time do coração é o 15- Botafogo-RJ.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06-12-13-27-29-30-31. O mês da sorte é 03-Março.

Acompanhe o sorteio na íntegra: