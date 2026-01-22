MA: militares percorrem rio e não encontram vestígios em busca por irmãos

Os irmãos Ágata, de 6 anos, e Allan, 4, saíram para brincar no último domingo em uma área de mata densa, e seguem desaparecidos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Militares da Marinha do Brasil empenhados nas buscas pelos irmãos Ágata Isabelle, 6 anos, Allan Michael, 4, desaparecidos no povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, há 19 dias, percorreram 19km no Rio Mearim e vistoriaram 11 pontos ao longo de quatro dias. O rio é uma das áreas onde foi cogitado que as crianças teriam passado. As informações foram detalhadas pelo capitão dos Portos do Maranhão, Ademar Augusto Simões, em coletiva de imprensa promovida na tarde desta quinta-feira (22/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os marinheiros chegaram ao povoado no sábado (17/1). Inicialmente, segundoo capitão, as equipes fizeram o chamado reconhecimento da área e usaram uma tecnologia para fazer a leitura da coluna d’água e do leito do rio, com o propósito de identificar alguma anomalia. No domingo (18/1), o trabalho foi posto em prática.

Leia também: Defensoria aciona Justiça por falta de cotas raciais em concursos em Minas

As equipes usaram um sonar do Centro de Hidrografia do Norte (CHN-4), tecnologia que utiliza ondas sonoras para criar imagens detalhadas do fundo do rio. “Fizemos varreduras otimizando determinados pontos, a partir da onde se identificou a possibilidade das crianças terem passado próximo ao rio”, detalha Simões.

A vistoria percorreu 19km e 5km do ponto em investigação. As equipes identificaram 11 pontos de interesse, repassaram as informações ao Corpo de Bombeiros, mas nada foi encontrado. “Não podemos identificar nenhum tipo de vestígio. Dentro dessa extensão, esgotamos a possibilidade das crianças estarem nesse trecho do rio. Mas qualquer fato novo ou evidência consistente, estaremos de prontidão”, destacou o capitão.