Turista é presa por injúria racial na Bahia e pede para ver um delegado branco

Mulher do Rio Grande do Sul proferiu insultos raciais e ainda cuspiu em uma vendedora que trabalhava no Pelourinho

Episódio aconteceu no Pelourinho, no centro de Salvador (BA) - (crédito: wikimedia commons Paul R. Burley )
Uma turista gaúcha foi presa em flagrante em Salvador (BA) por ter cometido o crime de injúria racial. De acordo com a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), o crime foi cometido na última quarta-feira (21/1) contra uma comerciante que trabalhava na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, onde um evento gratuito ocorria. 

De acordo com informações da TV Bahia, a suspeita foi identificada como Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos. Além de proferir ofensas de cunho racial contra a vendedora, ela teria cuspido na vítima.  

Identificada como Hanna, a comerciante afirmou que a turista a insultou enquanto a "olhava nos olhos" e dizia "eu sou branca". "Eu fiz uma venda e retirei o balde de um cliente. No momento que eu passei, ela falou: 'Vai mais um lixo'. Eu questionei e ela reafirmou que eu era um lixo e deu uma 'escarrada' em mim. Ela correu e eu perdi ela de vista. Ela teve problemas com outras pessoas e o segurança estava tentando tirar ela do evento", contou. 

Após o registro da ocorrência, a turista foi conduzida ao Decrin. De acordo com a polícia, ela continuou a adotar conduta discriminatória mesmo estando na delegacia. Ela teria exigido ser atendida, de forma exclusiva, por um delegado de pele branca. A Decrin também informou que a gaúcha segue em custódia à disposição da Justiça. 

O Correio tenta localizar a defesa da acusada. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada. O espaço segue aberto para manifestações.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 22/01/2026 19:35
