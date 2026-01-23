Polícia descobre central de falsas cobranças na Faria Lima

Avenina brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, uma das principais artérias do setor financeiro da capital paulista. - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil de São Paulo desarticulou, na manhã desta sexta-feira (23/1), uma sofisticada estrutura criminosa especializada em cobranças fraudulentas de dívidas fictícias, localizada em um escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais artérias do distrito financeiro da capital paulista.

A ação, comandada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema e na identificação de diversas empresas que atuavam como fornecedoras de dados e informações pessoais das vítimas.

Segundo os investigadores, a quadrilha tinha como alvo principalmente pessoas idosas, que eram contactadas por meio de mensagens eletrônicas e chamadas telefônicas enganosas. Os criminosos alegavam que as vítimas tinham dívidas em atraso com instituições financeiras ou órgãos públicos e que seu CPF seria bloqueado, ou até mesmo que havia ordens judiciais emitidas contra elas, táticas usadas para gerar pânico e forçar o pagamento imediato dos valores supostamente devidos.

O contato era direcionado ao atendimento eletrônico, no qual criminosos afirmavam ser agentes da Justiça (foto: Polícia Civil de São Paulo)

Os contatos eram feitos por falsos atendentes que se passavam por profissionais de setores de cobrança, departamentos jurídicos e até órgãos do Poder Judiciário, utilizando detalhes pessoais das vítimas para dar aparência de veracidade às ameaças.

Para acessar os dados sensíveis das pessoas, a investigação revelou que os criminosos contavam com empresas parceiras que forneciam informações operacionais, contábeis e endereços, incluindo nomes de sócios e demais detalhes utilizados para montar os cenários fraudulentos.

Veja o local onde a quadrilha operava:

Além do escritório na Faria Lima, os agentes também cumpriram mandados em outra base usada pela organização, localizada em Carapicuíba (Grande São Paulo), onde foram apreendidos todos os documentos e materiais utilizados na prática criminosa.

A ação faz parte da denominada Operação Título Sombrio, conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, unidade especializada em investigações sobre lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos. A investigação segue para identificar a extensão da participação de cada suspeito e possíveis conexões com outras fraudes semelhantes no país.