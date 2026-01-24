Chuva causa queda de árvores, alagamentos e deixa desalojados em MG

As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais, entre este sábado (24/1) e essa sexta-feira (23/1), causaram o transbordamento de rios, derrubaram árvores e deixaram famílias desabrigadas em diferentes municípios.
Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, 48 ocorrências de quedas de árvores foram feitas em 24 horas, entre as 6h de sexta e 6h de sábado. Ainda foram registradas quedas sobre imóveis e um veículo. Não há informações sobre mortes.
O governador do estado, Romeu Zema (Partido Novo), comunicou, nessa sexta, que mais de 160 municípios de Minas Gerais estavam em risco. De acordo com ele, o volume de chuva previsto pela Defesa Civil era alto, com chance de provocar enxurradas e deslizamentos. As autoridades estão mobilizadas e prontas para agir, segundo o governador.
A previsão segue com probabilidade alta de tempo instável, além de possibilidade de tempestades isoladas. Em contato com o portal UOL, a Defesa Civil aponta maior volume de chuva no noroeste mineiro, na região central, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no norte do Triângulo Mineiro. Por esses locais, haverá precipitação de 30 milímetros. Na região oeste, pode chegar a 50mm.
Deslizamento de terra em Belo Horizonte
Na manhã deste sábado, um buraco monitorado há meses tornou-se em uma cratera. Partes dos quintais de duas casas vizinhas cederam completamente por conta de um deslizamento de terra. Não houve feridos.
A viga do porão da casa, localizada na Rua São José do Jacuri, número 336, além de uma parede, parte do piso e de pilares, já haviam caído em dezembro do ano passado. Há chance de desmoronamento da casa.
Pessoas desalojadas em Várzea da Palma
O município de Várzea da Palma, no norte do estado, teve ruas e casas inundadas em vários bairros. Cerca de 40 famílias desalojadas na madrugada e na manhã deste sábado (24/1), segundo a prefeitura local. De acordo com o prefeito, Rodrigo Dalla (Podemos), em três horas, entre três e seis da manhã, foram registrados 110 milímetros de chuva na cidade. O córrego Lameirão transbordou.
Queda de barranco em Brumadinho
Na noite dessa sexta, as chuvas provocaram a queda de um barranco. O episódio gerou o fechamento da Via Constantino, temporariamente interditada após identificação de risco de desmoronamento em um trecho da estrada. A medida foi adotada como forma de prevenção. Segundo o município, equipes técnicas especializadas foram ao local, que apresenta instabilidade.
Formiga tem colapsos estruturais, alagamentos e pessoas desabrigadas
Na região centro-oeste do estado, a cidade de Formiga enfrentou inundações, alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. Quedas de árvores também foram registradas, assim como danos em pontes. A prefeitura informou que cerca de 8.418 mil moradores foram afetados. Há ainda 16 desalojados, mas nenhum óbito registrado. A prefeitura ainda informou que o município foi atingido pela chuva mais volumosa dos últimos 26 anos.
*Com informações do Estado de Minas
