Crianças no Maranhão estão sumidas há 25 dias

As operações para localizar os irmãos Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michel, de quatro, completaram 25 dias ontem. As crianças não são vistas desde 4 de janeiro, quando sumiram do povoado São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal (MA). Nos últimos dias, circularam informações de que teriam sido vistos em São Paulo e, até mesmo, que os pais dos dois os teriam vendido por R$ 35 mil.

Ivanise Esperidião, presidente e fundadora da Associação Mães da Sá — entidade sem fins lucrativos que presta apoio a parentes, amigos e autoridades públicas na busca por pessoas desaparecidas —, explica que existem diversos motivos para o desaparecimento de crianças e adolescentes.

"Os casos de fuga do lar, que são maioria, são os casos mais fáceis que nós temos de resolver. Porque, quando uma criança ou um adolescente foge de casa, ele está fugindo de uma violação do seu direito. E essa fuga nada mais é do que uma forma de chamar atenção para aquela violação do seu direito que ele está vivendo. Só que existem vários outros crimes que envolvem o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil: a exploração sexual, o tráfico humano, adoções ilegais", disse. Ivanise busca uma filha desaparecida há 30 anos.

O caso de Ágatha e Allan, que mobiliza forças estaduais e federais, agora conta com o protocolo internacional de emergência Amber Alert — um sistema de advertência urgente, ativado em casos de sequestro ou desaparecimento de crianças. Mais de mil pessoas, entre agentes de segurança e voluntários, participaram da investigação. Nos primeiros 20 dias, a força-tarefa cobriu mais de 200 km por terra e água. Um menino de oito anos, primo de Ágatha e Allan, foi encontrado com vida quatro dias depois do desaparecimento dos irmãos. A criança ficou internada por 14 dias e recebeu alta em 20 de janeiro. Desde então, tem ajudado a polícia a reconstruir o trajeto pela mata das duas crianças desaparecidas.