Morre Chumbinho Becker, lenda do motocross brasileiro, aos 56 anos

Milton “Chumbinho” Becker, um dos principais nomes da história do motocross no Brasil, morreu aos 56 anos em um acidente de trânsito na tarde de sábado (31/1), na rodovia SC-305, em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo irmão de Milton, Elton Becker nas redes sociais.

De acordo com informações do G1, Chumbinho pilotava uma motocicleta Yamaha MT-09 Tracker quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens de uma ponte. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o piloto já sem vida.

A morte foi comunicada publicamente pelo irmão, Elton Becker, também ex-piloto profissional e campeão de motocross, em mensagem publicada nas redes sociais. “Perdi meu irmão, meu amigo, meu ídolo, minha referência. Parte de quem eu sou foi construída ao teu lado”, escreveu.

A cerimônia de despedida teve início às 13h deste domingo (1º), no Complexo Oktoberfest, na cidade de Itapiranga, município vizinho a Campo Erê.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a morte do piloto e destacou sua importância para o esporte. “Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional”, afirmou a entidade, que também manifestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores.

Natural de Itapiranga, no Oeste catarinense, Chumbinho Becker teve uma carreira de mais de 30 anos no motocross e no supercross. Ele anunciou a aposentadoria em 2018 e acumulou mais de 70 títulos ao longo da trajetória esportiva.