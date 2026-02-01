InícioBrasil
Morre Chumbinho Becker, lenda do motocross brasileiro, aos 56 anos

Piloto 27 vezes campeão brasileiro morreu em acidente de moto no Oeste de Santa Catarina

Milton
Milton "Chumbinho" Becker - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Milton “Chumbinho” Becker, um dos principais nomes da história do motocross no Brasil, morreu aos 56 anos em um acidente de trânsito na tarde de sábado (31/1), na rodovia SC-305, em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo irmão de Milton, Elton Becker nas redes sociais.

De acordo com informações do G1, Chumbinho pilotava uma motocicleta Yamaha MT-09 Tracker quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens de uma ponte. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o piloto já sem vida.

A morte foi comunicada publicamente pelo irmão, Elton Becker, também ex-piloto profissional e campeão de motocross, em mensagem publicada nas redes sociais. “Perdi meu irmão, meu amigo, meu ídolo, minha referência. Parte de quem eu sou foi construída ao teu lado”, escreveu.

A cerimônia de despedida teve início às 13h deste domingo (1º), no Complexo Oktoberfest, na cidade de Itapiranga, município vizinho a Campo Erê.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) lamentou a morte do piloto e destacou sua importância para o esporte. “Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional”, afirmou a entidade, que também manifestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores.

Natural de Itapiranga, no Oeste catarinense, Chumbinho Becker teve uma carreira de mais de 30 anos no motocross e no supercross. Ele anunciou a aposentadoria em 2018 e acumulou mais de 70 títulos ao longo da trajetória esportiva. 

Amanda S. Feitoza
01/02/2026 15:19
