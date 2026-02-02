Mulher é encontrada morta em casa; filha de 2 anos estava no berço

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro de casa, na Zona Sul de São Paulo, na noite do sábado (31/1). No mesmo imóvel, a filha dela, de 2 anos, estava sozinha, no berço, com sinais de violência, conforme relatos preliminares da Polícia Militar. O ex-namorado da vítima, identificado como André de Lima Torres Pereira, de 34 anos, é o principal suspeito.

O crime foi descoberto após o pai da vítima estranhar o silêncio na residência e a falta de resposta dos moradores ao longo do sábado. Ele havia tido contato com a filha na sexta-feira (30/1) e percebeu que algo estava errado quando ninguém atendia às tentativas de comunicação, apenas ouvia o choro da criança.

Preocupado, ele acionou a Polícia Militar, que, com a autorização do proprietário do imóvel, arrombou a porta e encontrou a mulher sem vida, despida, com sinais de agressão física, incluindo inchaço no rosto, escoriações e sangramento nasal.

Ao lado, no berço, estava a filha da vítima, também nua, com indícios de violência. A criança foi imediatamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da menina.

Suspeito e histórico de violência

O principal suspeito é André de Lima Torres Pereira, que mantinha um relacionamento conturbado com a vítima, conforme relatos da própria família da mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP SP), havia medidas protetivas em vigor contra o suspeito, emitidas pela própria mulher.

O suspeito já acumulava antecedentes criminais por violência doméstica contra outras mulheres, com registros em 2023 e 2024. Em um dos casos anteriores, ele chegou a ser preso, mas acabou solto em seguida.

A motocicleta da vítima, que havia sumido, foi encontrada na casa da mãe do suspeito.

O caso foi registrado como feminicídio e será investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Sul, que já solicitou a prisão do suspeito e aguarda a decisão do Poder Judiciário.