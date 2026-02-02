InícioBrasil
INSS

Agências do INSS retomam atendimentos presenciais nesta segunda-feira (2/2)

Após sete dias de suspensão, INSS retoma os atendimentos presenciais e com sistema on-line mais moderno

Aplicativo Meu INSS ganha atualizações; confira - (crédito: Agencia Senado)
Aplicativo Meu INSS ganha atualizações; confira - (crédito: Agencia Senado)

Por: Anna Júlia Castro* — A partir desta segunda-feira (2/2), os serviços de atendimento presencial nas Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão retomados. A volta dos serviços também inclui o serviço eletrônico que funciona 24 horas, a Central 135, com exceção do simulador de aposentadoria, que está programado para voltar na quarta (4). O atendimento estava interrompido desde o dia 27 de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O aplicativo do INSS registrou no ano passado uma média de 134 milhões de acessos mensais. O instituto alerta que por conta do grande número de acessos já esperado nessa volta do sistema, pode ocorrer lentidão nesses primeiros dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Caso haja instabilidade nos serviços on-line, a recomendação é que o cidadão tente acessar novamente em outro momento, preferencialmente fora do horário comercial, quando a demanda costuma ser menor.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/02/2026 17:11
SIGA
x