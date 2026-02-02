Agências do INSS retomam atendimentos presenciais nesta segunda-feira (2/2)

Por: Anna Júlia Castro* — A partir desta segunda-feira (2/2), os serviços de atendimento presencial nas Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão retomados. A volta dos serviços também inclui o serviço eletrônico que funciona 24 horas, a Central 135, com exceção do simulador de aposentadoria, que está programado para voltar na quarta (4). O atendimento estava interrompido desde o dia 27 de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Atendimento do INSS será suspenso entre 28 e 30 de janeiro

O aplicativo do INSS registrou no ano passado uma média de 134 milhões de acessos mensais. O instituto alerta que por conta do grande número de acessos já esperado nessa volta do sistema, pode ocorrer lentidão nesses primeiros dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Como funcionava o esquema de fraudes no INSS que gerou prejuízo bilionário

Caso haja instabilidade nos serviços on-line, a recomendação é que o cidadão tente acessar novamente em outro momento, preferencialmente fora do horário comercial, quando a demanda costuma ser menor.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes