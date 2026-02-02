Ex-reitor da PUC-Rio, padre morre aos 98 anos

O padre Jesus Hortal Sànchez completaria 99 anos de vida no próximo dia 14. As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas - (crédito: Reprodução/Portal Jesuítas Brasil)

O teólogo, jurista e educador Jesus Hortal Sánchez, jesuíta e ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), morreu nesta segunda-feira (2/2), aos 98 anos. A informação foi confirmada pela própria universidade. Ele completaria 99 anos no próximo dia 14.

Nascido em Figueras, na Espanha, Hortal ingressou na Companhia de Jesus em 1950 e foi ordenado sacerdote em 1961. Doutor em filosofia e em direito canônico, teve uma carreira acadêmica marcante no Brasil, com atuação em diversas instituições de ensino superior católicas e centros de pesquisa.

Foi na PUC-Rio, no entanto, que sua trajetória ficou mais profundamente marcada. Entre 1995 e 2010, Hortal liderou a universidade como reitor, período em que a instituição consolidou avanços administrativos e acadêmicos, reforçando tanto o compromisso com a identidade católica quanto com a inserção social e vínculo com a sociedade.

Além de sua atuação como reitor, Hortal foi docente, vice-reitor acadêmico e diretor do Departamento de Teologia da universidade, contribuindo para a formação de gerações de estudantes nas áreas de teologia, direito canônico e diálogo interreligioso.

Em nota de pesar, a PUC-Rio ressaltou que o religioso teve papel decisivo no fortalecimento institucional da universidade, destacando seu compromisso com a educação, a fé e a interlocução entre a Igreja e a sociedade.

Atualmente, padre Jesús Hortal Sánchez era professor associado do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Até o última atualização desta reportagem, não foram divulgados detalhes sobre velório e sepultamento.

