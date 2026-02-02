Morte de médico interrompe torneio de beach tennis no Triângulo Mineiro

O médico Marcelo Ferreira Manna Nunes, de 32 anos, morreu no sábado (31/1) durante um torneio de beach tennis em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. A competição foi suspensa em respeito aos familiares e amigos.

Ele estava descansando de uma partida quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mesmo recebendo atendimento do Samu, com manobras de reanimação, o médico acabou morrendo.

O Urupê Tênis Clube, que realizava o 4º Open de Beach Tennis, lamentou a morte de Nunes, que era sócio e frequentador ativo do local. “Ficam as boas lembranças, o respeito construído ao longo do tempo e a gratidão pelos momentos compartilhados no clube”, disse por meio de nota.

A Prefeitura de Campina Verde também prestou solidariedade aos amigos e familiares de Marcelo. O médico era servidor público e atuava em uma unidade de saúde do município. “Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de solidariedade. Que Deus conceda o conforto necessário aos corações enlutados por esta dolorosa perda”, diz a postagem.