Morte de médico interrompe torneio de beach tennis no Triângulo Mineiro

Marcelo Nunes trabalhava em uma unidade de saúde em Campina Verde (MG)

Marcelo Ferreira Manna Nunes morreu durante torneio de beach tennis - (crédito: Reprodução/Prefeitura de campo Verde)
Marcelo Ferreira Manna Nunes morreu durante torneio de beach tennis

O médico Marcelo Ferreira Manna Nunes, de 32 anos, morreu no sábado (31/1) durante um torneio de beach tennis em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. A competição foi suspensa em respeito aos familiares e amigos.

Ele estava descansando de uma partida quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mesmo recebendo atendimento do Samu, com manobras de reanimação, o médico acabou morrendo.

O Urupê Tênis Clube, que realizava o 4º Open de Beach Tennis, lamentou a morte de Nunes, que era sócio e frequentador ativo do local. “Ficam as boas lembranças, o respeito construído ao longo do tempo e a gratidão pelos momentos compartilhados no clube”, disse por meio de nota. 

A Prefeitura de Campina Verde também prestou solidariedade aos amigos e familiares de Marcelo. O médico era servidor público e atuava em uma unidade de saúde do município. “Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de solidariedade. Que Deus conceda o conforto necessário aos corações enlutados por esta dolorosa perda”, diz a postagem. 

Izabella Caixeta - Estado de Minas

Por Izabella Caixeta - Estado de Minas
postado em 02/02/2026 17:02 / atualizado em 02/02/2026 17:03
