Anvisa suspende venda de leite condensado e suplementos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita e dos suplementos Glicojax e Durasil, após identificar irregularidades sanitárias e de rotulagem. A medida foi publicada na segunda-feira (2/2).

De acordo com a Anvisa, o leite condensado La Vaquita foi reprovado em teste microbiológico realizado em análises fiscais pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels. O exame avalia a quantidade da bactéria Staphylococcus aureus em alimentos, bebidas e embalagens, cuja presença em níveis elevados pode causar intoxicações alimentares e outras doenças.

Anvisa suspende venda de leite condensado La Vaquita por contaminação (foto: Reprodução)

Em relação aos suplementos alimentares, a Anvisa constatou que o Glicojax e o Durasil possuem origem e fabricante desconhecidos, além de utilizarem propaganda considerada irregular. O suplemento Glicojax afirma oferecer benefícios terapêuticos, como auxílio no controle da glicose sanguínea, suporte cardiovascular, suporte à saúde metabólica e controle da diabetes. Segundo a agência, não há comprovação científica para essas alegações.

A propaganda do produto apresenta promessas de benefícios terapêuticos, como alívio da dor, ereção mais forte e melhora da função erétil, sem comprovação científica, segundo a agência.

Uma ação de fiscalização determinou a apreensão do Glicojax e proibiu sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo. A Anvisa informou que a divulgação do produto associa seu uso a benefícios terapêuticos não comprovados, prática vedada pela legislação sanitária.

Glicojax e o Durasil possuem origem e fabricante desconhecidos, além de utilizarem propaganda considerada irregular (foto: Reprodução)

O suplemento em gotas da marca Durasil também foi interditado cautelarmente. A medida determina a apreensão do produto e proíbe sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo. Conforme a Anvisa, tanto a origem quanto o fabricante do Durasil são desconhecidos.

Sobre a venda dos suplementos, em nota ao Correio, a Shopee afirmou que cumpre com as regulamentações e leis locais e por isso, exige que os vendedores da plataforma também estejam em conformidade. "Assim que tomou conhecimento da determinação, a Shopee removeu prontamente os anúncios em questão", informou sobre .

"Os produtos comercializados na plataforma passam por uma série de triagens, e os itens que violam normas regulatórias ou as nossas políticas são removidos, e a loja, penalizada, para proteger os usuários. Além disso, oferecemos treinamentos para conscientizar os lojistas e auxiliá-los a cumprir todas essas regras, além de canais de denúncia”, conclui a nota.

O Correio entrou em contato com o Mercado Livre e La Vaquita, mas até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Confira a nota da Shopee na íntegra:

“A Shopee cumpre as regulamentações e leis locais e exige que os vendedores da plataforma também estejam em conformidade. Assim que tomou conhecimento da determinação, a Shopee removeu prontamente os anúncios em questão.

