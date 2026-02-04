Lula lidera presença digital em 2025; Flávio Bolsonaro avança

Segundo os dados, Lula liderou em plataformas de grande alcance como TikTok, Instagram e Facebook -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou 2025 como o presidenciável com maior presença nas redes sociais, segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. De acordo com o Índice de Relevância das Redes (IR² Nexus), Lula atingiu 79,92 pontos no acumulado do ano, liderando entre os 11 principais nomes monitorados para a corrida eleitoral de 2026.

O estudo acompanhou, ao longo de todo o ano de 2025, o desempenho digital de possíveis candidatos nas principais plataformas. Apesar da liderança anual de Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentou crescimento acelerado no segundo semestre e, em dezembro, superou a média mensal do presidente, impulsionado por sua consolidação como substituto político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi incluído na pesquisa por estar preso e inelegível.

No ranking geral, os filhos de Jair Bolsonaro ocuparam as posições seguintes à de Lula. Eduardo Bolsonaro ficou em segundo lugar, com IR² de 62,42 pontos, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu em terceiro, com 57,71 pontos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficou na quarta posição, com 28,77 pontos.

Segundo os dados, Lula liderou em plataformas de grande alcance como TikTok, Instagram e Facebook. No TikTok, obteve nota de 97,98, mais que o dobro da registrada pelo segundo colocado. Eduardo Bolsonaro apresentou os melhores resultados no YouTube e no X (antigo Twitter), onde concentrou as maiores pontuações. Flávio Bolsonaro, apesar de terceiro no acumulado anual, registrou a maior tendência de crescimento, passando de um IR² de 35 em agosto para 77 em dezembro.

O levantamento também aponta diferenças relevantes de desempenho conforme a plataforma. O YouTube consolidou-se como espaço de maior protagonismo da direita, enquanto o TikTok manteve vantagem associada à esquerda, com destaque para Lula em métricas de seguidores e interações.

O IR² Nexus utiliza metodologia proprietária que considera frequência de postagens, alcance e engajamento, com pesos distintos para cada rede social. Para a Nexus, a superação pontual de Flávio Bolsonaro sobre Lula em dezembro sinaliza que a disputa digital nas eleições de 2026 tende a ocorrer em ambiente de forte polarização e competição acirrada.