INSS reativa simulador de aposentadoria; veja como usar

Por Thamires Pinheiro* — O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reativou o simulador de aposentadoria nesta quarta-feira (4/2). O sistema estava indisponível após um período de instabilidade nos sistemas digitais da Previdência Social. A ferramenta bastante utilizada por trabalhadores que desejam planejar o futuro previdenciário pode ser consultada no site e no aplicativo Meu INSS.

A interrupção ocorreu por ajustes técnicos nos sistemas, segundo informações divulgadas pelo governo federal, e afetou o acesso à simulação. Com a reativação, o simulador volta a ser um importante instrumento para quem busca informações sobre aposentadoria sem precisar ir a uma agência.

O serviço permite que o segurado consulte quanto tempo ainda falta para se aposentar, em quais regras pode se enquadrar e uma estimativa do benefício, com base nos dados já registrados pelo INSS.

Como funciona o simulador

A ferramenta utiliza dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne o histórico de contribuições do trabalhador. A partir dessas informações, o sistema cruza idade, tempo de contribuição e regras vigentes da Previdência. Com base nesses dados, apresenta cenários possíveis de aposentadoria.

O resultado exibido é apenas uma estimativa. O cálculo não substitui a análise oficial feita pelo INSS no momento do pedido do benefício, mas ajuda o segurado a entender a situação previdenciária e a planejar o futuro com mais clareza.

Como simular a aposentadoria

Para acessar o simulador, é necessário ter cadastro no portal gov.br. O passo a passo é simples:

1.Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

2.Faça login com CPF e senha do gov.br;

3.No menu inicial, selecione a opção “Simular Aposentadoria” ou utilize a barra de busca;

4.Confira se os dados exibidos estão corretos antes de avançar;

5.Analise os cenários apresentados pelo sistema.

Caso haja inconsistências nas informações, como vínculos de trabalho ausentes ou contribuições não registradas, o próprio portal oferece opções para solicitar a correção dos dados.

Atenção aos dados

Especialistas em previdência reforçam que o simulador depende diretamente da qualidade das informações registradas no sistema. Por isso, é importante que o trabalhador verifique se todos os períodos de contribuição estão corretamente contabilizados, especialmente no caso de trabalho informal, atividade como autônomo ou contribuições feitas em atraso.

*Estagiária sob a supervisão de Luiz Felipe