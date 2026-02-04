INSS reativa simulador de aposentadoria; veja como usar

Por Thamires Pinheiro* — O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reativou o simulador de aposentadoria nesta quarta-feira (4/2). O sistema estava indisponível após um período de instabilidade nos sistemas digitais da Previdência Social. A ferramenta bastante utilizada por trabalhadores que desejam planejar o futuro previdenciário pode ser consultada no site e no aplicativo Meu INSS.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A interrupção ocorreu por ajustes técnicos nos sistemas, segundo informações divulgadas pelo governo federal, e afetou o acesso à simulação. Com a reativação, o simulador volta a ser um importante instrumento para quem busca informações sobre aposentadoria sem precisar ir a uma agência.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O serviço permite que o segurado consulte quanto tempo ainda falta para se aposentar, em quais regras pode se enquadrar e uma estimativa do benefício, com base nos dados já registrados pelo INSS.
Como funciona o simulador
A ferramenta utiliza dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne o histórico de contribuições do trabalhador. A partir dessas informações, o sistema cruza idade, tempo de contribuição e regras vigentes da Previdência. Com base nesses dados, apresenta cenários possíveis de aposentadoria.
- Leia também: Governo lança 3 mil bolsas de residência médica
O resultado exibido é apenas uma estimativa. O cálculo não substitui a análise oficial feita pelo INSS no momento do pedido do benefício, mas ajuda o segurado a entender a situação previdenciária e a planejar o futuro com mais clareza.
Como simular a aposentadoria
Para acessar o simulador, é necessário ter cadastro no portal gov.br. O passo a passo é simples:
1.Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;
2.Faça login com CPF e senha do gov.br;
3.No menu inicial, selecione a opção “Simular Aposentadoria” ou utilize a barra de busca;
4.Confira se os dados exibidos estão corretos antes de avançar;
5.Analise os cenários apresentados pelo sistema.
Caso haja inconsistências nas informações, como vínculos de trabalho ausentes ou contribuições não registradas, o próprio portal oferece opções para solicitar a correção dos dados.
Atenção aos dados
Especialistas em previdência reforçam que o simulador depende diretamente da qualidade das informações registradas no sistema. Por isso, é importante que o trabalhador verifique se todos os períodos de contribuição estão corretamente contabilizados, especialmente no caso de trabalho informal, atividade como autônomo ou contribuições feitas em atraso.
*Estagiária sob a supervisão de Luiz Felipe