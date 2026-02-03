Governo lança 3 mil bolsas de residência médica

"Não se faz sistema de saúde sem bons profissionais formados", destacou Padilha - (crédito: Rafaela Bonfim/ CB)

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação divulgaram, nesta terça-feira (3/2), o lançamento de 3 mil vagas, no novo edital para oferta de bolsas de residência médica no país. De acordo com as pastas, mais de 60% do total de residentes brasileiros, equivalente a 35 mil profissionais, serão apoiados pelo governo federal. O investimento deste ano será de R$ 3 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não se faz sistema de saúde sem bons profissionais formados, sem a qualificação permanente e sem as nossas instituições formadoras se abrirem para a realidade da saúde da população", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Justiça condena DF por enfermeiro que morreu na linha de frente contra a covid

As bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde estão voltadas a áreas prioritárias para o SUS, com o intuito de induzir a maior oferta e distribuição desses profissionais. O balanço publicado hoje mostra que, no último ano, houve um crescimento de cerca 15% no número de vagas em cirurgia oncológica e neurologia pediátrica. Em oftalmologia, o crescimento foi de 14% e, em radioterapia, de 10%.

Também houve expansão na oferta de bolsas para várias categorias profissionais da saúde, como enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. O edital de 2026 do pró-residência voltado à residência multiprofissional vai ofertar 1 mil bolsas.

A pasta da Saúde lançou, ainda, o edital do Mais Médicos Especialistas para reforçar o atendimento no SUS. A iniciativa prevê a seleção de 900 médicos especialistas, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. O foco de atuação desses profissionais é em regiões remotas, de alta demanda e maior vulnerabilidade social.

Leia também: Anvisa define regras para cultivo de cannabis medicinal no Brasil

"A lei do Mais Médicos trouxe mudanças legais muito importantes para a formação profissional e que, se tivessem sido cumpridas, se não fossem interrompidas por quem veio governar o país depois, a gente não teria a realidade dos problemas que nós temos hoje", enfatizou Padilha.

“Nós conseguimos em 2025, graças à parceria do Ministério da Saúde com secretários estaduais e municipais, bater o recorde de cirurgias eletivas no SUS... Vamos terminar este ano de 2026 com a maior expansão na formação da residência médica e multiprofissional deste período", concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro