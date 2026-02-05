Suspeito de planejar sequestro de Moro é preso no Ceará

A Polícia Militar do Ceará prendeu nesta quinta-feira, 5, Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, mais conhecido como "El Cid", apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos mentores de um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para matar autoridades e sequestrar o senador Sérgio Moro, em 2023.

El Cid foi preso na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Ele era considerado fugitivo desde 2022. Havia dois mandados de prisão em abertos contra o criminoso pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e homicídio.

A reportagem não localizou a defesa de Piovesan. O espaço segue aberto. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado na cidade do Eusébio com documento de identidade falso após a prisão da esposa, que estava indo para São Paulo, também com documento falso.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a prisão nas redes sociais e parabenizou a Polícia Militar.

"Um dos bandidos mais perigosos do País, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia", escreveu.

A PM diz que chegou ao criminoso após uma abordagem de rotina, na madrugada desta quarta-feira, 4, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na cidade de Iguatu, que resultou na captura de uma mulher por falsidade ideológica.

Com base em levantamentos da Assessoria de Inteligência da PMCE (Asint), após informações de onde ela morava, equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) abordaram El Cid próximo a um condomínio de luxo na cidade do Eusébio.

Ele estava com dois mandados de prisão em aberto de preventiva por homicídio e regressão cautelar por associação para o tráfico de drogas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Nas redes sociais, Moro afirmou que os "criminosos sabem quem, na magistratura ou no ministério, trabalhou duro contra eles".

"Mais um que se vai. Ótimo. Os criminosos sabem quem, na magistratura ou no ministério, trabalhou duro contra eles. Continuarei assim agindo no Senado e, futuramente, se for honrado por meus conterrâneos, no Governo do Paraná", escreveu.