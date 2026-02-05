Pis/Pasep 2026: saiba consultar se você tem direito ao abono salarial

O valor do abono salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2024 - (crédito: Agência Brasil)

Por Anna Júlia Castro* — A consulta ao pagamento do abono salarial Pis/Pasep foi liberado a partir desta quinta-feira (5/2). O pagamento é referente ao ano-base de 2024, cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da rede privada e 217,2 mil de servidores públicos serão beneficiados.

Nas plataformas, é possível verificar informações como o valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito. No total, os pagamentos somam R$ 32,3 bilhões e são distribuídos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

O valor do abono salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2024. A consulta poderá ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal GOV.BR

Quem tem direito

Cadastrados no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo;

Ter recebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (Pis) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até R$ 2.766 de remuneração média mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

E ter os dados do ano-base 2024 informados corretamente pelo empregador no e-Social.

Como consultar a Carteira de Trabalho Digital

Baixe o aplicativo no celular; Verifique se está atualizado; Faça o login com a senha do Gov.br; No menu, acesse “Benefícios” e “Abono Salarial” .

Calendário de Pagamentos

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15/2/2026

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15/3/2026

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15/4/2026

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15/5/2026

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15/6/2026

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15/7/2026

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15/8/2026

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes