Nota Legal tem regras definidas para o primeiro sorteio de 2026

O programa Nota Legal, do Distrito Federal, está com as regras definidas para o primeiro sorteio de 2026, marcado para 20 de maio. Só poderão concorrer consumidores cadastrados, com geração de bilhetes eletrônicos limitada a 200 documentos por mês, acumulados entre 1º de maio e 31 de outubro de 2025.

Contribuintes com débitos junto à Fazenda do DF ficam impedidos de participar, embora a Secretaria de Fazenda aceite Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa emitida entre 9 de fevereiro e 17 de março de 2026. A habilitação poderá ser consultada a partir de 3 de março, com prazo de contestação até 17 de março.

O sorteio usará como base os cinco primeiros números da Loteria Federal de 16 de maio de 2026. Serão novamente distribuídos R$ 3,5 milhões em dinheiro em 12,6 mil prêmios, já com os impostos recolhidos, sendo o principal de R$ 1 milhão.

O avanço da IA, segundo o Google

O Brasil deixou a fase de curiosidade e se consolidou como um dos mercados mais avançados no uso prático de inteligência artificial. A pesquisa Our Life with AI (Nossa vida com IA, em tradução livre), do Google com a Ipsos, mostra que 71% dos adultos conectados no país já utilizaram chatbots de IA, índice nove pontos acima da média global e 25 pontos superior ao registrado em 2023. O principal motor dessa adoção é o aprendizado: 79% dos usuários brasileiros recorrem à IA para aprender algo novo, superando o entretenimento, que perdeu espaço. No ambiente corporativo, 75% usam a tecnologia para apoiar tarefas de trabalho, sinalizando impacto direto na produtividade. O levantamento, feito com 21 mil pessoas em 21 países, indica ainda um ambiente favorável a negócios: 62% avaliam que o Brasil está se preparando para capturar ganhos econômicos com IA, reforçando oportunidades para empresas de tecnologia, educação e serviços digitais.

Barreiras de investimento

O mercado financeiro brasileiro atingiu, em 2025, um patamar inédito de maturidade, com 100 milhões de pessoas aplicando em renda fixa, alta de 20% em um ano. O avanço, porém, expõe um gargalo relevante para 2026: 66% dos brasileiros que conseguem poupar ainda não usam produtos de investimento. Pesquisa inédita do Google aponta que o problema não é renda ou conjuntura — o desemprego está em 5,6%, os juros em 15% e a massa salarial em alta —, mas comportamento. Desconhecimento de produtos (63%), medo de golpes (43%) e dificuldade de compreensão (39%) seguem afastando o poupador do mercado. A resposta do setor passa pela educação digital. Em 2025, o YouTube registrou alta de 26% nas visualizações sobre investimentos e engajamento oito vezes maior do que outras redes, consolidando-se como principal porta de entrada para a formação financeira.

RS 1 milhão

Valor que uma empresa de transporte terá que pagar de indenização a dois filhos de um motorista de caminhão-tanque que morreu na explosão de três veículos, ao passar gasolina de um para os outros. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho e segue o entendimento do próprio TST de que, em atividades como o transporte de combustíveis, a exposição a riscos graves justifica a responsabilização objetiva da empresa, independentemente de culpa ou negligência.

Sextou com grana

O pagamento do Serviço Voluntário Gratificado (SVG), referente a dezembro, aos policiais civis do Distrito Federal está previsto para cair amanhã na conta dos servidores. Segundo o Sindicato dos Policiais (Sinpol), o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do DF informou que não houve contingenciamento da verba, que tem natureza especial e, por isso, fica fora da determinação do GDF de conter gastos.

Campanha de verão

O Outlet Premium Brasília continua até domingo com a campanha de verão que conecta compras e lazer. Em parceria com o Bali Park, resort que abriga a maior praia artificial da América do Sul, a ação permite que clientes adquiram ingressos de Day Use por R$ 25, um valor 90% inferior ao preço original. Durante o período da campanha, a cada R$ 400 em compras realizadas no outlet, o consumidor tem direito a comprar um ingresso promocional para o Bali Park, localizado às margens do Lago Corumbá IV.

