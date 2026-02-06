Bilhete simples de R$ 6 leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita por um bilhete de R$ 6 venceu, sozinha, o prêmio de R$ 141 milhões da Mega-Sena. O prêmio foi distribuído no concurso 2969, durante o sorteio realizado nessa quinta-feira (5/2). A jogada foi feita por meio da internet, em São Gonçalo (RJ).

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o vencedor realizou um jogo simples, de seis números. As dezenas foram 01, 02, 05, 14, 18 e 32. O prêmio exato foi de R$ 141.844.705,70.

Outros apostadores também foram premiados. O total de 172 fezinhas acertaram cinco números cada. Com isso, receberão R$ 26.187,86. Na quadra, foram 10.322 mil ganhadores. Eles embolsarão R$ 719,30.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá neste sábado (7/2). A loteria distribuirá prêmio estimado em R$ 40 milhões. As apostas poderão ser feitas até às 20h de sábado, uma hora antes do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil ou pelo site e aplicativo da Loterias Caixa. Os bolões digitais podem ser comprados até às 20h30, de forma exclusiva pelo portal Loterias Online e pelo app.