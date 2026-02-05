Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (5/2), cinco loterias: os concursos 2969 da Mega-Sena; o 3606 da Lotofácil; o 6946 da Quina; o 2352 da Timemania e o 1173 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega- Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 141,8 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-02-05-14-18-32. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-06-07-09-11-12-14-15-17-19-20-21-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-48-53-75-80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 5,1 milhões apresentou o seguinte resultado: 08-13-15-34-44-54-65. O time do coração é o 32 - Cruzeiro (MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,6 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06-08-13-19-22-24-26. O mês da sorte é 11 - novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte