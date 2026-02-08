Tentativa de feminicídio termina com descoberta de corpo enterrado em casa

Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram chamadas ao imóvel e, juntamente com os militares, localizaram o cadáver em uma cova rasa - (crédito: TV Alterosa/Reprodução)

Um caso de tentativa de feminicídio terminou com a descoberta de um crime anterior, cometido em dezembro de 2025. Nesta sexta-feira (6/2), uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) compareceu a uma casa no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para verificar uma denúncia, feita por vizinhos, de que uma mulher de 41 anos estaria sendo ameaçada, com uma faca no pescoço, pelo próprio pai, um idoso de 70 anos.

Quando chegaram ao local, os militares prenderam o suspeito e libertaram a vítima, que, por sua vez, informou que o pai já havia matado o próprio irmão dela no último mês de dezembro. O corpo estaria enterrado no quintal da casa.

Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram chamadas ao imóvel e, juntamente com os militares, localizaram o cadáver em uma cova rasa. Após ser assassinado, o rapaz, que era cadeirante, teve o corpo esquartejado e coberto por soda cáustica para acelerar a decomposição.

A mulher que inicialmente era uma potencial vítima de feminicídio, também foi presa: de acordo com o idoso, ela teria colaborado com o assassinato do próprio irmão. Além disso, segundo a PMMG, ela tinha passagens pela corporação e estava em liberdade condicional devido à autoria de um assassinato. Em 2022, a mulher e o namorado teriam matado um homem, que era dono de uma casa lotérica localizada na região.