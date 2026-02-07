InícioBrasil
MEMÓRIA

Há 14 anos morria um ícone da música romântica brasileira

A obra de Wando continua viva; mergulhe na história e nas canções que fizeram do cantor um símbolo de romantismo

Nascido Vanderley Alves dos Reis em Cajuri, Minas Gerais, em 1945, Wando teve uma infância humilde antes de se mudar para Volta Redonda (RJ) - (crédito: Reprodução)
Nascido Vanderley Alves dos Reis em Cajuri, Minas Gerais, em 1945, Wando teve uma infância humilde antes de se mudar para Volta Redonda (RJ) - (crédito: Reprodução)

Quatorze anos se passaram desde a partida de Wando, em 8 de fevereiro de 2012, aos 66 anos. Mesmo após sua morte, o cantor, conhecido por sua ousadia e romantismo, continua a ser uma figura icônica na música popular brasileira. Suas canções, que marcaram gerações, permanecem vivas no imaginário popular, celebrando o amor de forma única.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O início da carreira e o primeiro sucesso

Nascido Vanderley Alves dos Reis em Cajuri, Minas Gerais, em 1945, Wando teve uma infância humilde antes de se mudar para Volta Redonda (RJ). Sua paixão pela música o levou a tentar a sorte como compositor e, em 1975, o sucesso nacional chegou com a canção 'Moça', que estourou nas rádios e o consagrou como um dos grandes nomes da música romântica no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Leia Mais

  • Morre o sambista Arlindo Cruz: relembre a carreira do artista

  • Morre Angela Ro Ro, a compositora que 'confessou' suas desilusões e cantou o amor com blues

  • Andrezinho do Molejo comemora 54 anos ao lado de amigos famosos e ganha noite de samba inesquecível

A persona do palco e o hino "Fogo e Paixão"

Além da música, Wando ficou famoso por sua persona no palco. Durante suas apresentações, especialmente a partir de 1990, ele recebia calcinhas de suas fãs, uma tradição que se tornou sua marca registrada. Em 1985, lançou seu maior sucesso, 'Fogo e Paixão'. A música, com seu refrão contagiante, tornou-se um hino e solidificou sua imagem como o 'cantor mais romântico do Brasil'.

Um legado de romantismo

Wando lançou 28 álbuns ao longo de sua carreira e vendeu mais de 10 milhões de cópias, deixando um legado de canções que falam diretamente ao coração. Sua capacidade de combinar romantismo, ousadia e uma profunda conexão com o povo o mantém como uma referência inesquecível na cultura brasileira.

*Este conteúdo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/02/2026 22:42 / atualizado em 07/02/2026 22:46
SIGA
x