Há 14 anos morria um ícone da música romântica brasileira

Quatorze anos se passaram desde a partida de Wando, em 8 de fevereiro de 2012, aos 66 anos. Mesmo após sua morte, o cantor, conhecido por sua ousadia e romantismo, continua a ser uma figura icônica na música popular brasileira. Suas canções, que marcaram gerações, permanecem vivas no imaginário popular, celebrando o amor de forma única.

O início da carreira e o primeiro sucesso

Nascido Vanderley Alves dos Reis em Cajuri, Minas Gerais, em 1945, Wando teve uma infância humilde antes de se mudar para Volta Redonda (RJ). Sua paixão pela música o levou a tentar a sorte como compositor e, em 1975, o sucesso nacional chegou com a canção 'Moça', que estourou nas rádios e o consagrou como um dos grandes nomes da música romântica no Brasil.

A persona do palco e o hino "Fogo e Paixão"

Além da música, Wando ficou famoso por sua persona no palco. Durante suas apresentações, especialmente a partir de 1990, ele recebia calcinhas de suas fãs, uma tradição que se tornou sua marca registrada. Em 1985, lançou seu maior sucesso, 'Fogo e Paixão'. A música, com seu refrão contagiante, tornou-se um hino e solidificou sua imagem como o 'cantor mais romântico do Brasil'.

Um legado de romantismo

Wando lançou 28 álbuns ao longo de sua carreira e vendeu mais de 10 milhões de cópias, deixando um legado de canções que falam diretamente ao coração. Sua capacidade de combinar romantismo, ousadia e uma profunda conexão com o povo o mantém como uma referência inesquecível na cultura brasileira.

*Este conteúdo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.