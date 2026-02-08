SP: polícia apura morte de jovem após uso de piscina em academia

A investigação está a cargo do 42º DP (Parque São Lucas), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Imagem meramente ilustrativa - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias da morte de uma mulher de 27 anos na noite do último sábado (7), após ela participar de uma aula de natação em uma academia localizada na zona leste da capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participou da atividade acompanhada do marido e, logo depois, ambos passaram mal. O casal foi socorrido e levado a um hospital em Santo André, na região do Grande ABC. A mulher não resistiu e morreu após ser atendida na unidade.

O caso foi registrado como "morte suspeita" no 6º Distrito Policial de Santo André, onde também foram solicitados exames periciais. A investigação está a cargo do 42º DP (Parque São Lucas), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Ainda de acordo com a pasta, na manhã de domingo (8/2), um homem procurou a delegacia relatando que o filho, de 14 anos, apresentou sintomas semelhantes após utilizar a mesma piscina da academia. As causas do ocorrido serão determinadas após a conclusão dos laudos técnicos.

Em entrevista à CNN, o delegado Alexandre Bento, titular do 42º DP, informou que os responsáveis pelo estabelecimento encerraram as atividades e deixaram o local sem avisar a polícia. Para viabilizar o trabalho do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros, as autoridades precisaram arrombar o imóvel. Testemunhas ouvidas pelo canal de notícias afirmam que alunos da academia sentiram cheiro químico intenso, queimação nos olhos e nariz, além de episódios de vômitos.

