Guarda civil morre baleado durante roubo a farmácia em SP

Um guarda civil metropolitano morreu após ser baleado duranto assalto a uma farmácia na noite de sexta-feira (6), na Vila Suzana, zona oeste de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio.

De acordo com informações da Secrataria de Segurança Pública do estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de roubo em andamento. Dois policiais militares e o guarda civil metropolitano estavam nas proximidades e seguiram até o estabelecimento.

No local, os agentes encontraram dois criminosos praticando o roubo dentro da farmácia, enquanto outros dois davam apoio à fuga em motocicletas. Na saída do comércio, os suspeitos atiraram contra os profissionais, que intervieram na ação.

Os criminosos conseguiram fugir. O guarda civil metropolitano foi atingido, socorrido ao Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como latrocínio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que solicitou apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações seguem em andamento.