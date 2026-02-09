Confusão marca segundo dia do pré-carnaval em São Paulo

No segundo dia de pré-carnaval em São Paulo, o DJ escocês Calvin Harris, conhecido pelos sucessos internacionais Summer e Feel So Close, foi a principal atração do Bloco Skol, que tomou a avenida principal do bairro da Consolação, na região central da capital paulista. O show, no entanto, foi marcado pela superlotação e por confusões no local, incluindo confronto com a Polícia Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Levados às pressas pelas equipes de segurança, os foliões que passaram mal durante o show tiveram dificuldades para sair do local, com os bombeiros tendo que afastar o público para abrir espaço aos veículos de resgate. Além disso, imagens do bloco mostram pessoas, inclusive, em cima de banheiros públicos — um retrato da superlotação, a exemplo do show de Ivete Sangalo no bloco Quem Pede, Pede, que reuniu 1,2 milhão de pessoas na tarde de sábado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Samba Urgente e artistas locais agitam bloquinho no Setor Bancário Sul

A Polícia Militar informou que, por conta do excesso de público, o efetivo precisou ser intensificado na região. Já a Prefeitura de São Paulo destacou, em nota, que a superlotação fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e determinasse a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões. "A prefeitura informa ainda que os postos médicos operaram para o atendimento de pessoas que procuraram o serviço", informou o órgão, concluindo que não houve ocorrência grave.

Leia também: Bloquinho de carnaval anima pequenos e adultos na 315 Norte

Além do DJ escocês, o bloco também contou com Zé Vaqueiro, Xand Avião, Nattan e Felipe Amorim. Este último, inclusive, pediu reforços de segurança no local para que houvesse um atendimento médico a uma pessoa que sentiu mal-estar. "Gente, por favor, tem uma mulher passando mal aqui. Por favor, o Corpo de Bombeiros, aqui", gritou o cantor.

No mesmo bloco, policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo, vestiram-se de "Caça-Fantasmas" para prender uma mulher que furtou 12 celulares durante o evento. "A mulher, que atuava como 'guardiã' dos aparelhos furtados pelos comparsas, foi flagrada pelos agentes que estavam no meio dos foliões", destacou a corporação, em nota.

Os policiais fantasiados também prenderam um homem e uma mulher que tinham furtado quatro celulares cada, e um outro jovem que tinha consigo dois aparelhos e uma corrente de ouro roubados. Ao todo, a PCSP prendeu 20 criminosos durante o fim de semana de pré-carnaval na capital paulista. Além da Polícia Civil, a PM também reforçou o efetivo, com cerca de 5,2 mil agentes e 2,5 mil viaturas.