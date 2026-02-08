Bloquinho de carnaval anima pequenos e adultos na 315 Norte

Daniel Sampaio e o filho Daniel, de quatro anos aproveitaram o bloco da 315 Norte - (crédito: Mariana Reginato )

O carnaval já começou na capital e as entrequadras têm sido o espaço para foliões aproveitarem essa época do ano em família e com segurança. Na 315 Norte, a festa começou cedo com música, confetes e espuma. Os pequenos puderam brincar no parquinho enquanto os pais se divertiam com os amigos da quadra.

O advogado, Gabriel Sampaio, 42 anos, mora na 404 Norte mas já sabia do bloco na 315 Norte, pois viveu na quadra alguns anos atrás. “A gente adora esse formato de bloco, porque as músicas são todas especiais, que ativam as crianças, elas conseguem brincar dando uma tranquilidade para nós”, afirma. “Ter bloquinhos nas entrequadras faz muita diferença porque reforça esse sentido da cidade, do pertencimento. Isso é legal”, destaca o advogado que levou seu filho Daniel de quatro anos para a diversão.

Marcela Franco, de 33 anos, mora na 316 Norte e ficou sabendo do bloco por um grupo de moradores e trouxe os filhos pequenos. “Juntamos um grupo de pais e decidimos vir, já que moramos aqui do lado. A prioridade desse bloco é a diversão das crianças. A gente veio principalmente por causa disso”, conta Marcela. “Eles se divertem e a gente consegue se divertir também. Além disso, eles crescem nesse movimento e a gente tira as crianças de casa. Eles gastam energia, eles encontram os amigos. E a gente consegue confraternizar também”, ressalta.

Júlia, de 9 anos, e Milena, de 10 anos, brilharam no bloquinho com fantasias criativas e maquiagem. Júlia, que não é muito fã de cores, estava fantasiada de universo, já Milena, apostou em um acessório de cabeça. “Eu já tinha vindo antes em alguns bloquinhos. O que eu mais gosto em bloquinho de carnaval é a agitação das pessoas em relação à festa”, comenta Júlia. Para ela, a melhor parte é fazer amizades e conhecer pessoas novas. Milena nunca tinha ido em um bloquinho entre quadras, mas gostou da experiência. “Gostei que as pessoas comemoram, da música, das comidas, da dança e dos brinquedos”, contou Milena.