Idoso que ameaçava servidores é alvo de operação da PF em Minas

Um homem de 63 anos que ameaçava servidores da Justiça Federal e do INSS foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas (MG), no Triângulo.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para aprofundar investigações. Conforme apurado, o homem enviou áudios com conteúdo intimidador e fez referências ao uso de arma de fogo contra os servidores.

Também foi identificado que o investigado tem antecedentes por lesão corporal, desacato e ameaças registrados em boletins de ocorrência anteriores. Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

As condutas investigadas podem configurar o crime de ameaça e a PF seguirá com as investigações.