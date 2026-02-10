InícioBrasil
SANTA CATARINA

Morre Pretinha, companheira do Cão Orelha, após complicações

A cachorrinha estava internada desde janeiro. "Descanse em paz, minha rainha. Abraça o Orelha por todos nós. Nos veremos algum dia", diz tutor

Pretinha morreu na noite de segunda-feira - (crédito: reprodução/instagram )
Pretinha morreu na noite de segunda-feira - (crédito: reprodução/instagram )

Pretinha, companheira fiel do cão Orelha, morreu na noite de segunda-feira (9/2), de falência renal. A morte foi confirmada pelo empresário Bruno Ducati, que a adotou após a repercussão da agressão contra Orelha. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Bruno divulgou, nas redes sociais, uma carta aberta. "Foram utilizados todos os recursos possíveis: internação intensiva, exames complexos, medicações de alto custo e acompanhamento contínuo. Ainda assim, a medicina encontrou seus limites. Não houve omissão, descaso ou abandono. Houve luta até o fim." 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo moradores da região, os dois cães viviam constantemente juntos em Florianópolis, na Praia Brava. A veterinária Fernanda Oliveirarelembra que a cadela se tornou “protegida” de Orelha, vivendo uma amizade que durou anos até o fim trágico do cão. 

Logo após os atos brutais que tiraram a vida de Orelha, Pretinha saiu das ruas e foi acolhida. Desde janeiro estava recebendo tratamento. A cadela foi diagnosticada com dirofilariose, mais conhecida como “verme do coração”, uma doença parasitária grave, frequentemente fatal. 

Bruno também reafirmou o desejo de justiça não só no caso Orelha, mas, de todos os episódios de maus-tratos. "Animais comunitários não são 'sem dono' — são animais sem políticas públicas eficazes. Castração é saúde pública, prevenção e responsabilidade”, disse.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Bruno Ducatti (@brunoducatt)

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 10/02/2026 14:49 / atualizado em 10/02/2026 14:49
SIGA
x