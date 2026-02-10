Caso Banco Master: Senado quer ouvir Galípolo e diretor da PF

Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master após investigações da Polícia Federal apontarem irregularidades na emissão de títulos e suspeitas de fraude na gestão da instituição - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O grupo de trabalho do Senado que apura o caso do Banco Master aprovou, nesta terça-feira (10/2), convites para ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A iniciativa faz parte do esforço do colegiado para aprofundar a investigação sobre a liquidação extrajudicial da instituição financeira.

Os senadores também autorizaram o envio de pedidos de informações ao Banco Central, ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério da Fazenda, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Polícia Federal e ao Banco de Brasília (BRB). Os requerimentos buscam esclarecer a atuação dos órgãos de fiscalização e controle no acompanhamento do caso.

Para esta quarta-feira (11/2), estão previstas visitas institucionais ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e ao diretor-geral da Polícia Federal. Na semana passada, o grupo já havia se reunido com Galípolo e outros diretores do Banco Central para tratar dos desdobramentos da crise envolvendo o Master.

Na reunião anterior, o colegiado debateu o plano de trabalho apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), coordenador do grupo e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O cronograma inclui a realização de audiências públicas para discutir o processo de liquidação extrajudicial do banco, a atuação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e possíveis falhas na supervisão do sistema financeiro.

Criado no âmbito da CAE, o grupo de trabalho tem como objetivo não apenas ouvir autoridades e requisitar documentos, mas também propor mecanismos para fortalecer a fiscalização do sistema financeiro nacional. A atuação do colegiado ocorre em paralelo às tentativas de parlamentares de instalar uma CPI sobre o caso, que ainda não avançaram no Congresso.

Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master após investigações da Polícia Federal apontarem irregularidades na emissão de títulos e suspeitas de fraude na gestão da instituição, com prejuízos estimados em mais de R$ 12 bilhões. Na última semana, o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo do depoimento de Daniel Vorcaro, que reconheceu uma crise de liquidez no banco e negou ter contado com facilitação política para operações junto ao BRB.