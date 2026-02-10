InícioBrasil
SÃO PAULO

Novas imagens mostram resgate de aluna antes de morrer em academia

Câmeras registram retirada da piscina e atendimento inicial após mal-estar em aula de natação

Novas imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que alunos e instrutores de natação passam mal durante uma aula de natação - (crédito: Reprodução/redes sociais )
Novas imagens de câmeras de segurança da academia C4 Gym mostram o momento em que uma aluna de 27 anos é retirada da piscina após passar mal durante uma aula de natação, no último sábado (7/2), na zona leste de São Paulo. A mulher morreu após ser socorrida e levada a um hospital em Santo André, na região do Grande ABC. 

O vídeo, com cerca de um minuto e meio, registra a aluna nadando até a borda da piscina e sendo puxada por um instrutor. Como ela não consegue sair sozinha, instrutores a retiram do local com apoio pelos braços e, em seguida, pelas pernas. As imagens mostram ainda a aluna se levantando rapidamente e sendo conduzida por dois instrutores para um espaço fora do campo de visão das câmeras. No mesmo período, outro aluno, o marido da vítima, aparece sendo carregado para uma sala diferente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participou da atividade acompanhada do marido e, logo depois, ambos apresentaram mal-estar. A mulher não resistiu após atendimento na unidade.

Ainda conforme o registro, na manhã de domingo (8/2), um outro homem procurou a delegacia para relatar que o filho, de 14 anos, apresentou sintomas semelhantes após utilizar a mesma piscina da academia. As causas do ocorrido serão determinadas após a conclusão dos laudos técnicos.

Veja o vídeo no Instagram do Correio Braziliense.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 10/02/2026 12:44 / atualizado em 10/02/2026 12:49
