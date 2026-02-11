Jovem é encontrada morta após sair para procurar emprego em Minas Gerais

Vanessa Lara estava desaparecia há um dia; a Polícia Civil segue investigando o caso - (crédito: Redes Sociais)

O corpo da estudante de psicologia Vanessa Lara foi encontrado com sinais de violência em uma pista de caminhada de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (10/2). Na segunda-feira (9/2), a família procurou a Polícia Militar para informar o desaparecimento. A vítima é de Pará de Minas, na Região Central do estado, e trabalhava no Sine. O corpo foi localizado com a ajuda de um drone.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe de Vanessa compareceu à delegacia alegando que a filha esteve no Sine de Juatuba, onde prestava serviço para uma empresa terceirizada, por volta de meio-dia. Depois disso, a jovem não voltou para casa.

As informações são confirmadas pela câmera de segurança do local, que registrou a presença da jovem por volta das 14h dessa segunda-feira. No momento, ela usava o cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro