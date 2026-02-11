Homem é preso após matar namorada adolescente e esfaquear ex-mulher

Homem preso suspeito de matar atual namorada de 17 anos e esfaquiar ex-mulher na frente da filha - (crédito: Reprodução/GiroMarília )

Um homem identificado como Leandro Idalino de Marcos, de 48 anos, foi preso nesta terça-feira (10/2) acusado de matar a namorada, de 17 anos, com golpes de martelo e, logo após, tentar matar a ex-mulher, de 47 anos, a facadas. Segundo a Polícia Civil, os dois crimes ocorreram na segunda-feira (9/2), em Marília (SP).

De acordo com as investigações, Leandro matou a adolescente dentro do apartamento que morava. Na sequência, tentou matar a ex-companheira com golpes de faca dentro do carro da mulher. O crime aconteceu em frente a uma academia e ao lado da filha do agressor.

Leandro alegou que os crimes teriam sido cometidos em legítima defesa, afirmando que a ex-mulher teria contratado a atual namorada para matá-lo.

Adolescente morta

Maria Rita Bento dos Santos, de 17 anos, mantinha um relacionamento com Leandro. A adolescente estava desaparecida desde sábado (7), quando a mãe, Angélica de Fátima Bento, percebeu a ausência da filha.

Um dia antes, o suspeito teria reclamado à mãe da adolescente, dizendo que a jovem invadia constantemente sua casa e não queria ir embora. A última vez que Angélica teve notícias da filha foi quando Leandro enviou uma foto informando que a adolescente estaria dormindo em sua residência.

A mãe foi até a casa de Maria Rita e foi informada de que a jovem não era vista desde o dia 3 de fevereiro, além de estar sem comparecer ao trabalho havia quatro dias.

Diante da situação, Angélica registrou um boletim de ocorrência na delegacia e tomou conhecimento de que Leandro estava foragido após esfaquear a ex-mulher em frente a uma academia.

Após registrar o B.O, a mãe foi até a casa do Leandro e reconheceu uma toalha da filha pendurada na janela. Em seguida, acionou a Polícia Militar. No local, os policiais encontraram o corpo da adolescente sobre o sofá.

A perícia técnica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram que não havia perfurações de faca no corpo da vítima, mas ferimentos causados por objeto contundente. Na casa, foi apreendido um martelo com manchas de sangue, que teria sido utilizado no crime. Ainda segundo a perícia, o suspeito teria alterado a cena, tentando limpar o sangue com toalhas.

O caso foi registrado como feminicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, e as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher.

Ex-mulher esfaqueada

Segundo a delegada Darlene Rocha, a ex-mulher agredida com faca possuía medida protetiva contra o agressor desde 2024.

A filha relatou à polícia que, inicialmente, os golpes pareciam socos, mas logo percebeu os sangramentos. O agressor fugiu em seguida, enquanto a jovem socorreu a mãe e a levou ao Hospital das Clínicas.

A vítima sofreu perfurações no pulmão, tórax, abdômen e braço. Após a tentativa de fuga, Leandro foi preso na terça-feira (10) e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília, onde permanece à disposição da Justiça.

