PF apreende dinheiro jogado de apartamento em ação envolvendo Master

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11/2), a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro nacional. Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Itajaí.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o cumprimento de um dos mandados, em um apartamento em Balneário Camboriú, um dos ocupantes do imóvel arremessou pela janela uma mala contendo dinheiro em espécie no momento em que os policiais chegavam ao local. O montante foi recuperado pela equipe. Além do dinheiro, os agentes apreenderam dois veículos de luxo e dois aparelhos celulares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ibama apreende ouro e destrói avião usado no garimpo ilegal no Pará

As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

A Operação Barco de Papel apura supostas irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição recentemente liquidada pelo Banco Central. De acordo com a PF, entre novembro de 2023 e julho de 2024, a RioPrevidência teria investido cerca de R$ 970 milhões no banco.

Leia também: PF deflagra operação contra disseminação de vídeos de abusos sexuais

Na segunda fase da operação, deflagrada anteriormente, o ex-presidente da RioPrevidência, Deivis Marcon Antunes, foi preso na terça-feira (3/2), em Itatiaia (RJ). Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda e, posteriormente, encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para prestar depoimento. Após os procedimentos de polícia judiciária, foi inserido no sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão contou com o apoio da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos (DEAIN) e da Polícia Rodoviária Federal.

Leia também: PRF apreende 763 toneladas de drogas e detém mais de 41 mil pessoas em 2025

As investigações seguem em andamento para apurar a responsabilidade dos envolvidos e o possível prejuízo aos cofres públicos.

*Com informações da Agência Brasil

Saiba Mais Brasil Argentina acusada de injúria racial diz estar sofrendo "injustiça"

Argentina acusada de injúria racial diz estar sofrendo "injustiça" Brasil Ator está desaparecido desde dezembro após noitada no litoral de São Paulo

Ator está desaparecido desde dezembro após noitada no litoral de São Paulo Brasil Abuso infantil na internet atinge segunda maior marca em 20 anos