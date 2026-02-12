Corpo de cão Orelha será exumado para a perícia, decide Justiça

A Justiça de Santa Catarina autorizou nesta quinta-feira (12/2) a exumação do corpo do cão Orelha, morto em janeiro, em Florianópolis (SC). A decisão acatou pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) que verificou “necessidade de complementação das investigações”, após análise do inquérito policial e boletins de ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A perícia será feita pela Polícia Científica, porém ainda não se sabe quando o procedimento deverá ser realizado. Além da exumação, a Justiça acatou pedidos de novos depoimentos, análise de imagens e a reinquirição de médicos veterinários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Polícia Federal ataca rede de estupro de mulheres vulneráveis



Os promotores de Justiça solicitaram que sejam verificadas “lesões, fraturas e, inclusive, indiquem se os achados seriam recentes, para esclarecer as divergências entre os depoimentos do médico veterinário e da testemunha que resgatou o cachorro”.

Leia também: Criança baleada em Itumbiara tem morte cerebral confirmada



O MPSC também questionou os critérios que levaram a polícia a apontar apenas um adolescente como autor dos maus tratos cometidos contra Orelha. Eventuais omissões e contradições em depoimentos também deverão ser esclarecidas. Todo o material audiovisual deverá ser organizado e apresentado, conforme a decisão.



