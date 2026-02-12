InícioBrasil
Corpo de cão Orelha será exumado para a perícia, decide Justiça

Ministério Público também solicitou novos depoimentos, análise de imagens e reinquirição de médicos veterinários

Perícia será feita pela Polícia Científica - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)
A Justiça de Santa Catarina autorizou nesta quinta-feira (12/2) a exumação do corpo do cão Orelha, morto em janeiro, em Florianópolis (SC). A decisão acatou pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) que verificou “necessidade de complementação das investigações”, após análise do inquérito policial e boletins de ocorrência.

A perícia será feita pela Polícia Científica, porém ainda não se sabe quando o procedimento deverá ser realizado. Além da exumação, a Justiça acatou pedidos de novos depoimentos, análise de imagens e a reinquirição de médicos veterinários.

Os promotores de Justiça solicitaram que sejam verificadas “lesões, fraturas e, inclusive, indiquem se os achados seriam recentes, para esclarecer as divergências entre os depoimentos do médico veterinário e da testemunha que resgatou o cachorro”.

O MPSC também questionou os critérios que levaram a polícia a apontar apenas um adolescente como autor dos maus tratos cometidos contra Orelha. Eventuais omissões e contradições em depoimentos também deverão ser esclarecidas. Todo o material audiovisual deverá ser organizado e apresentado, conforme a decisão.

