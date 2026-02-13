Shows e maracatu abrem folia no Recife

No palco do Marco Zero, o cantor e compositor Lenine foi uma das atrações da abertura do carnaval pernambucano, no centro de Recife - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)

Recife — Foi só anoitecer, nesta quinta-feira (12/2), para o público começar a lotar a Avenida Alfredo Lisboa, em Recife. A rua dá acesso à histórica Praça do Marco Zero, palco central do maior carnaval do país. Entre lantejoulas e purpurinas, populares se acomodavam no rossio para o primeiro dia da folia pernambucana. Até a próxima quarta-feira, a festa contará com mais de 3 mil apresentações divididas entre o palco principal e os descentralizados.

Com o tema Carnaval do Futuro, a largada da folia misturou piseiro, MPB e espetáculo de Tumaraca, que reuniu 13 nações de maracatu. Subiram ao palco do Marco Zero Lenine — o homenageado do carnaval deste ano —, Anavitória, Priscila Senna, Liniker e João Gomes. No palco, o artista mesclou músicas autorais e clássicos de compositores nordestinos, como Dona da minha cabeça, de Geraldo Azevedo.

Frevo político

Possível candidato ao governo de Pernambuco, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), declarou, em tom de despedida, que está grato e realizado. "Nunca fiz nada pela metade em minha vida. Tudo que faço, quero que seja bem feito. Quero me dedicar. A maior honra da minha vida é cuidar de Recife", disse.

Neste sábado (14/2), a capital pernambucana será palco de um dos maiores espetáculos populares do Brasil: o desfile do Galo da Madrugada — considerado pelo livro Guiness como o maior bloco do mundo. Neste ano, o bloco presta homenagem a Dom Helder Câmara, com o tema Dom da Paz. Na noite de quarta-feira, em um cortejo inédito, o coração simbólico do arcebispo — que morreu em 1999 — foi "transplantado" para uma estrutura gigante de 30 metros de altura. O coração foi feito com resíduos de papel e iluminado por luzes de LED, que dão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade. Dom Helder, que vivia na Igreja das Fronteiras e sempre abençoou os blocos que passavam por sua porta, dizia que o carnaval é um ato de comunhão.

O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidado do prefeito. Segundo Campos, a expectativa é alta para a chegada do presidente. "Estive com ele em Brasília nesta semana. Tivemos uma conversa extraordinária, muito boa. Tanto ele quanto eu estamos muito animados. A gente pôde falar de política, de cenários de Brasil afora", comentou.

Campos defende a permanência do vice-presidente Geraldo Alckmin na dobradinha com Lula para a reeleição, em outubro.

Depois da presença no Galo, Lula seguirá para Salvador e, por fim, para o Rio de Janeiro. "Tenho certeza que o presidente Lula será sempre muito bem-vindo. Não só pela relação política e pessoal que tenho com ele, mas, também, pelo povo de Pernambuco, que irá recepcioná-lo", falou o prefeito.

Recife está na lista dos nove destinos do mundo mais buscados para quem quer se divertir no carnaval, informou João Campos, citando pesquisas de sites de viagem. A expectativa é de que a festa movimente mais de R$ 2 bilhões. O tema Carnaval do Futuro foi pensado na inteligência artificial (IA). Todas as artes gráficas da folia, desde o bordado até os personagens, foram produzidas por IA.

Ao longo dos dias de festa, mais de 3 mil funcionários da limpeza, segurança, manutenção, saúde e infraestrutura, estão empenhados para o trabalho, informou a prefeitura.

Hoje, o palco do Marco Zero apresenta uma programação diversificada com cultura popular, frevo, pop e brega. Vão animar a festa artistas como Chico César, Fabiana Cozza, Vanessa da Mata e Iza.

